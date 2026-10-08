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سي.إن.إن: واشنطن تنظر في توجيه تهم بالتعذيب ضد مادورو وزوجته

أخبار دولية
2026-10-08 | 00:48
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سي.إن.إن: واشنطن تنظر في توجيه تهم بالتعذيب ضد مادورو وزوجته
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سي.إن.إن: واشنطن تنظر في توجيه تهم بالتعذيب ضد مادورو وزوجته

ينظر الادّعاء الأميركي في توجيه تهم جديدة إلى الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، بتعذيب أميركيين أثناء فترة احتجازهم في فنزويلا، وفق ما أفادت شبكة "سي إن إن".

ويواجه مادورو (63 عاما) وفلوريس تهما بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة. وهما نفيا هذه الاتهامات، ويعتبر مادورو أنه "أسير حرب".

وقالت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصادر مطلعة على التحقيق، إن تهم التعذيب الجديدة تتصّل بالاحتجاز التعسفي المزعوم لأكثر من 12 مواطنا أميركيا في فنزويلا خلال فترة حكم مادورو.

وأضافت أن المدعين العامين ينظرون أيضا في توجيه تهم إلى عدد من الأشخاص الآخرين لدورهم في تعذيب أميركيين.

وأشارت الشبكة إلى أن إعلان التهم قد يصدر الخميس، في حين لم يردّ الادعاء العام فورا على طلب وكالة فرانس برس للتعليق.

ومن المقرّر أن تبدأ محاكمة مادورو وفلوريس، المحتجزان بسجن في بروكلين، في نيويورك في حزيران المقبل.

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