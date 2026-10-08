السعودية تعلن مقتل ثلاثة أشخاص بهجمات في مطارين أعلن الحوثيون استهدافهما

أعلنت السلطات السعودية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات طالت مطار أبها ومطار الملك خالد الدولي في الرياض الثلاثاء والأربعاء، من دون أن تحدد الجهة التي نفذتها، علما أن الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن أعلنوا استهداف المطارين.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إن الهجوم على مطار أبها أسفر عن مقتل مقيمَين مصري وجزائري، وإصابة 28 شخصا، بينهم مقيمان من الجنسيتين البنغلادشية والفلبينية.

وفي مطار الملك خالد، قُتل مقيم سوداني وأصيب ثمانية أشخاص، هم خمسة سعوديين ومقيمان مصريان ومقيم باكستاني. وتراوحت الإصابات بين طفيفة وبليغة، وفق المصدر نفسه.

وكان الحوثيون المدعومون من إيران قد أعلنوا في وقت سابق الأربعاء أنهم استهدفوا مطار الرياض بصاروخ بالستي ومسيّرات بعدما أعلنت السعودية اعتراضها صاروخا في شمال العاصمة، على وقع معارك طاحنة متواصلة في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من المملكة أدّت إلى نزوح أكثر من 200 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة.