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كوريا الشمالية تشترط على الجنوبية "أقصى درجات الاحترام" إذا كانت تريد إعادة العلاقات

أخبار دولية
2026-10-08 | 01:05
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كوريا الشمالية تشترط على الجنوبية &quot;أقصى درجات الاحترام&quot; إذا كانت تريد إعادة العلاقات
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كوريا الشمالية تشترط على الجنوبية "أقصى درجات الاحترام" إذا كانت تريد إعادة العلاقات

اشترطت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون التي تتمتع بنفوذ كبير، على كوريا الجنوبية، إظهار "أقصى درجات الاحترام" تجاه بيونغ يانغ إذا كانت ترغب في إعادة العلاقات بين شطرَي شبه الجزيرة.

ويأتي هذا الموقف بعدما نفت بيونغ يانغ مسؤوليتها عن انفجار لغم أرضي الشهر الفائت وأسفر عن إصابة ثلاثة جنود داخل المنطقة المنزوعة السلاح.

وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الاسبوع المنصرم أن سيول تدرس اتخاذ إجراءات لإجبار كوريا الشمالية على تقديم اعتذار رسمي بشأن الانفجار. واعتبر الجيش الكوري الجنوبي أن الحادث "يمثل انتهاكا واضحا لاتفاق الهدنة ويقوّض روح الاتفاقات القائمة بين الكوريتين".

إلا أن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ دعا كوريا الشمالية في مطلع تشرين الأول للعودة إلى الحوار.

وقالت كيم في بيان مستخدمة الاسم المختصر الرسمي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية "إذا كانوا يرغبون حقا في إعادة العلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وكوريا الجنوبية، فعليهم أن يأخذوا مشاعر الطرف الآخر في الاعتبار في كل كلمة وكل فعل، وأن يبدأوا بإظهار أقصى درجات الاحترام وأعلى قدر من الاعتبار ومن الصدق".


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