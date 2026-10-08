أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مصادر لرويترز: أميركا وروسيا تبحثان بيع الغاز إلى أوروبا في خضم حرب أوكرانيا

أخبار دولية
2026-10-08 | 02:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مصادر لرويترز: أميركا وروسيا تبحثان بيع الغاز إلى أوروبا في خضم حرب أوكرانيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مصادر لرويترز: أميركا وروسيا تبحثان بيع الغاز إلى أوروبا في خضم حرب أوكرانيا

ذكر خمسة أشخاص مطلعون أن كبار المسؤولين الروس والأميركيين، بمن فيهم المبعوث الأميركي الخاص جاريد كوشنر، أجروا محادثات حول إشراك مستثمر أميركي في خطي أنابيب نورد ستريم اللذين كانا ينقلان الغاز إلى ألمانيا قبل أن تغزو روسيا أوكرانيا.

وقال الأشخاص إن المناقشات شملت كيريل دميترييف، المستشار المقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويرى كوشنر، الذي يحاول التوسط للتوصل إلى هدنة بين روسيا وأوكرانيا، أن إبرام الصفقات يمثل عنصرا محوريا لاستعادة السلام. ومن شأن مثل هذه الصفقة أن تتيح للمستثمرين الأمريكيين تحقيق أرباح من تدفقات الطاقة إلى أوروبا بمجرد انتهاء الحرب.

وأوضح اثنان من الأشخاص المطلعين لرويترز أن دميترييف وكوشنر التقيا في موسكو ونيويورك خلال الأسابيع القليلة الماضية. وذكرا أنه لم يتضح إلى أي مدى ناقشا ملف خطي نورد ستريم في تلك المناسبات، لكن الموضوع لا يزال مدرجا على جدول الأعمال.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، لدى سؤاله عن مناقشات خطي الأنابيب "سيتعين أن تتفاوض روسيا على أي صفقات مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية ووزارة الخزانة، ويجب أن تعود بالفائدة على دافعي الضرائب والشركات في الولايات المتحدة".

وقال المسؤول لرويترز إنه لم تجر "مناقشات بشأن نورد ستريم مؤخرا".

والتقى ديمترييف، الذي دعا إلى استئناف مبيعات الغاز الروسي إلى ألمانيا، الشهر الماضي بممثلين عن وزارتي الطاقة والخزانة الأمريكيتين لمناقشة مبادرات محتملة في مجال الطاقة بين الولايات المتحدة وروسيا. ورفض متحدث باسم ديمترييف التعليق.

ولا يزال من غير الواضح مدى اهتمام واشنطن بالسعي إلى استئناف تدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا، التي تعد أكبر مستهلك للطاقة في أوروبا.

وقال مسؤول أميركي إنه بالنظر إلى العقبات، فمن غير المرجح التوصل إلى اتفاق على المدى المتوسط. ويخضع خطا أنابيب نورد ستريم لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما يجعل أي استئناف للتوريد غير قانوني.

أخبار دولية

لرويترز:

أميركا

وروسيا

تبحثان

الغاز

أوروبا

أوكرانيا

LBCI التالي
بريطانيا تؤكد بقاء قنصليتها في القدس مفتوحة تحت اسم "البعثة البريطانية"
كوريا الشمالية تشترط على الجنوبية "أقصى درجات الاحترام" إذا كانت تريد إعادة العلاقات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-08-28

وزير خارجية أوكرانيا: من العدل استخدام الأصول الروسية لتغطية التكاليف اللازمة للدفاع عن أوكرانيا وبقية أوروبا

LBCI
أخبار دولية
2026-09-25

زيلينسكي: أميركا تقترح عقد اجتماع مع أوكرانيا وروسيا في الإمارات

LBCI
أخبار دولية
2026-08-04

مصادر لرويترز: أميركا استخدمت كل صواريخها بعيدة المدى تقريبا بحرب إيران

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-28

ترامب: سننتصر في حرب إيران قريبًا جدًا وستنخفض أسعار الغاز

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:00

السلطات الأميركية تعلن اعتراض 90 شحنة وقود إلى كوبا

LBCI
أخبار دولية
02:50

بريطانيا تؤكد بقاء قنصليتها في القدس مفتوحة تحت اسم "البعثة البريطانية"

LBCI
أخبار دولية
01:05

كوريا الشمالية تشترط على الجنوبية "أقصى درجات الاحترام" إذا كانت تريد إعادة العلاقات

LBCI
أخبار دولية
00:59

بريطانيا تزيل لافتات قنصليتها في القدس الشرقية مع انتهاء مهلة إسرائيلية لإغلاقها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-05-06

التلفزيون الإيراني عن محافظة هرمزغان: الصوت الذي سمع في جزيرة قشم سببه مواجهة مع مسيرات ولم تقع أضرار

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-14

وزير الخارجية التركي لأسوشيتد برس: لن يجرنا أي استفزاز للانخراط في حرب إقليمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-14

في قضاء الزهراني...أهالي القرى يرفضون ترك الأرض

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-10

غارة إسرائيلية على مدخل مخيم الرشيدية - قضاء صور

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:30

اجتماع اقتصادي استثنائي في السراي الحكومي لبحث الأزمة المعيشية الراهنة... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

بعد قرن… ماذا نقرأ عن لبنان "بين سطور الدستور"؟ معرض من ولادة النصّ إلى اختبار الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

بعد ثلاث سنوات على السابع من أكتوبر.. إسرائيل أمام أسئلة الحرب وتداعياتها

LBCI
حال الطقس
13:53

طقس مستقر في الايام المقبلة قبل أن يتقلب من جديد الاحد...

LBCI
رياضة
13:45

لبنان بطلاً… والناشئون يصنعون التاريخ!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

تطبيق قانون السير: من ضبط المخالفات إلى خفض الوفيات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

صدي يعتكف سياسيًا... وهذا شرط العودة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

لبنان يقترب من IMEC رسميًا… وهذه الخطوة التالية

LBCI
أخبار دولية
13:08

صندوق النقد: مشكلة ارتفاع أسعار الطاقة ستستمر لبعض الوقت حتى لو انتهت الحرب في الخليج قريبا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
05:29

الرئيس عون يتسلّم رسالة من نظيره الإماراتي... وهذا ما تضمّنته

LBCI
خبر عاجل
09:04

مصدر عسكري للـLBCI: الاشتباكات عند الحدود اللبنانية السورية حصلت بين الجيش اللبناني ومجموعة من المهربين في جرود عرسال من دون وقوع إصابات وذلك أثناء قيامهم بأعمال تهريب من سوريا إلى لبنان وقد أوقف الجيش أحد المواطنين المشاركين في التهريب

LBCI
أخبار لبنان
10:24

مصدران لرويترز: حزب الله حصل على 200 مليون دولار من إيران لمساعدة النازحين

LBCI
حال الطقس
13:53

طقس مستقر في الايام المقبلة قبل أن يتقلب من جديد الاحد...

LBCI
حال الطقس
01:09

طقس مستقر مع ارتفاع محدود في دراجات الحرارة

LBCI
اسرار
23:35

أسرار الصحف 8-10-2026

LBCI
أمن وقضاء
06:56

مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الشمال يوقف 11 مروّجًا للمخدرات

LBCI
أمن وقضاء
04:11

بالجرم المشهود… شعبة المعلومات توقف عصابة لسرقة ورش قيد الإنشاء في الجنوب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More