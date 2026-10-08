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بريطانيا تؤكد بقاء قنصليتها في القدس مفتوحة تحت اسم "البعثة البريطانية"

أخبار دولية
2026-10-08 | 02:50
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بريطانيا تؤكد بقاء قنصليتها في القدس مفتوحة تحت اسم &quot;البعثة البريطانية&quot;
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بريطانيا تؤكد بقاء قنصليتها في القدس مفتوحة تحت اسم "البعثة البريطانية"

أكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن مبنى القنصلية العامة البريطانية في القدس الشرقية لن يُغلق، لكنه سيُعرف باسم "البعثة البريطانية في القدس"، وسيظل مستقلا وقيد التشغيل ويواصل خدمة الفلسطينيين.

وأمرت إسرائيل بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية اليوم الخميس، نتيجة لخطط لندن لفرض عقوبات على المستوطنات في الضفة الغربية.

وقال ميليباند إن بريطانيا ستعمل الآن على تعزيز وجودها مجددا، وذلك بعدما سحبت عددا من الموظفين وعائلاتهم خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف أن بريطانيا لن تتخذ أي إجراءات مماثلة ضد إسرائيل بينما يواصل الطرفان المحادثات، وذلك بعد تكهنات بأن لندن قد تطرد بعض الدبلوماسيين الإسرائيليين من بريطانيا.

 

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