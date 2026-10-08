روبيو من أثينا: واشنطن تريد "أوروبا قوية"

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن واشنطن تريد حلفاء أقوياء في أوروبا، فيما كان متوجها إلى البرتغال في المحطة الأخيرة من جولة أوروبية تستمرّ أربعة أيّام.

وقال روبيو للصحافيين في مطار أثينا "نريد أن يكون حلفاؤنا أقوياء. كلما كانوا أقوى، كنا أقوى معا… نريد أوروبا قوية. نريد شركاء أقوياء في أوروبا".

وأضاف "كلما كانت الدول الأعضاء في (حلف شمال الأطلسي) أقوى، اجتماعيا واقتصاديا وعسكريا، كان الحلف أقوى".

وأجرى روبيو في اليونان الأربعاء محادثات تناولت الطاقة والدفاع والشؤون الثقافية، وأعلن أيضا اتفاقا مشتركا لتبادل المعلومات بشأن تهريب المخدرات والإرهاب.

وفي خطاب ألقاه عند سفح الأكروبوليس عقب محادثاته مع مسؤولين يونانيين، استعرض وزير الخارجية الأميركي قوة بلاده ودعا أوروبا إلى الاستيقاظ من "سباتها الطويل".

وحذّر من أن الحضارة الغربية باتت "عند مفترق طرق" بين "القوة الوطنية" والتراجع.