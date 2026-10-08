كالاس لـ"فرانس برس": الاتحاد الأوروبي يؤيد تمديد ولاية قوة "اليونيفيل" في لبنان

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كايا كالاس اليوم من بيروت أن دول الاتحاد تؤيد تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، مع قرب انتهاء مهامها آواخر العام الحالي على وقع التصعيد مع اسرائيل.



وقالت كالاس في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" على هامش زيارتها لبنان: "لطالما قالت الدول الأعضاء في الاتحاد إنه لا يمكن السماح بفراغ أمني في جنوب لبنان، لذا فإن الجميع يشعر بقلق إزاء انتهاء مهمة يونيفيل"، موضحة أنه "سيكون تمديد هذه الولاية، موضع ترحيب كبير وهذا هو موقف الدول الأعضاء في الاتحاد".