دعم أميركيّ لمشروع كابل كهرباء بحريّ في شرق البحر المتوسط

تدعم الولايات المتحدة مشروع كابل كهرباء بحريّ في شرق البحر المتوسط يحظى بتأييد الاتحاد الأوروبيّ، وفق ما أكد وزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو.

وقال، لصحيفة يونانية إن الولايات المتحدة ستلجأ لسبل دبلوماسية لمحاولة إزالة أي عقبات محتملة، أمام تنفيذه.

وتطور شركة آي.بي.تي.أو المشغلة لشبكة الكهرباء في اليونان المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 1.9 مليار يورو ويهدف إلى ربط البر الأوروبيّ الرئيسيّ بقبرص ثم لاحقًا بإسرائيل.

لكن التقدم اتسم بالبطء، بسبب نزاع بين اليونان وتركيا في شأن المنطقة البحرية التي ستُخصّص لمد الكابل.

وشدد روبيو على التزام الولايات المتحدة بالمشروع، لأنه يعزز تنويع إمدادات الطاقة.

وقال: "ندرك وجود بعض العقبات المحتملة، وبعض الأمور التي تقف في طريقنا، ونعتزم استخدام جهودنا الدبلوماسية لتذكير جميع الأطراف بمدى أهمية هذا الأمر بالنسبة لنا وأسباب هذه الأهمية”.

وأضاف: :”يحدوني الأمل في أن نتوصل إلى حلول".