التحالف بقيادة السعودية يعلن "اعتراض وتدمير" صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون نحو الرياض

أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية الداعم للحكومة في اليمن الخميس أنّه "اعترض ودمّر" صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون المدعومون من إيران نحو الرياض، بعد ساعات من سماع دوي انفجارات في العاصمة الرياض.



وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي عبر منصة إكس "اعترضنا ودمرنا صاروخين بالستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض".