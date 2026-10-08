زيلينسكي: وفد أوكراني سيلتقي مبعوثي ترامب في الولايات المتحدة الجمعة والسبت

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن وفدا من مفاوضي بلاده سيجري محادثات مع مبعوثَي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الولايات المتحدة الجمعة والسبت، في إطار المساعي لإنهاء الحرب مع روسيا.



وصرّح زيلينسكي للصحافيين في رسالة صوتية "من المقرر أن يلتقي فريق التفاوض الأوكراني غدا في الولايات المتحدة جاريد كوشنر وستيف ويتكوف"، مضيفا "من المتوقع أن تستمر هذه الاجتماعات يومين. كما نعوّل على انضمام فريق أوروبي إلى مجموعة التفاوض الخاصة بنا".