دراسة فرنسية سعودية للمساعدة في حماية ميناء ينبع النفطيّ

تدرس فرنسا والسعودية عدة خيارات تتضمن استخدام أصول عسكرية فرنسية للمساعدة في حماية ميناء ينبع النفطيّ، وفق ما أعلن رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية الجنرال فابيان ماندون.



وقال ماندون خلال جلسة استماع برلمانية: "لا يزال الأمر في مرحلة الدراسة حاليا مع السعودية".

وأضاف: "نبحث خيارات مختلفة لحماية ميناء ينبع الذي تعرض لهجوم ويعدّ أساسيا لتجارة الهيدروكربونات".



ولفت إلى أنّ فرنسا نشرت بالفعل نحو ألفي جندي في المنطقة للمساعدة في حماية حلفائها في الخليج، ومنهم قطر والكويت.