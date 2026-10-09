10 قتلى جراء أعمال عنف في سجن بالمكسيك

قتل عشرة أشخاص وأصيب 16 آخرون بجروح إثر اندلاع شجار داخل أحد السجون في ولاية سينالوا المكسيكية، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وقال الأمن العام في سينالوا عبر منصة إكس إن "شجارا اندلع داخل مرافق السجن"، من دون أن يعطي تفاصيل إضافية حوله.

لكن تعزيزات أمنية كبيرة تمكّنت من استعادة السيطرة على الوضع، فيما شاهد مراسل لفرانس برس وصول آلية مدرعة وسيارات إسعاف إلى المكان.

وقال وزير الأمن العام في الولاية سينوهي تيليز في مقطع مصور نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي "لقي تسعة سجناء وقاصر كان في زيارة حتفهم، كما أصيب 16 نزيلا".

وتحولت ولاية سينالوا في شمال غرب المكسيك إلى ساحة صراع بين فصائل متناحرة داخل كارتل سينالوا لتهريب لمخدرات