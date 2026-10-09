بوتين يجدد لبيزشكيان استعداده للمساعدة في تسوية حرب الشرق الأوسط

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان قبيل قمة إقليمية في تركمانستان، وجدّد الحديث عن استعداد موسكو للمساعدة في تسوية الحرب في الشرق الأوسط.

ووصل الرئيسان مساء الخميس إلى تركمانستان للمشاركة في قمة "رابطة الدول المستقلة" التي تضم جمهوريات سوفياتية سابقة، وتنطلق الجمعة في منتجع أفازا المطل على بحر قزوين على وقع مواجهة جيوسياسية مع الغرب.

وقال بوتين "نحن مستعدون لبذل كل ما في وسعنا للمساهمة في تسوية هذا الوضع"، معتبرا أن إيران تبذل "جهودا حقيقية لإنهاء النزاع" الذي اندلع بضربات أميركية-إسرائيلية عليها في 28 فبراير/شباط.

وأشاد بـ"التطور الإيجابي" في العلاقات بين روسيا وإيران، اللتين عززتا روابطهما الدبلوماسية والعسكرية منذ بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا عام 2022.

وأكد بيزشكيان، وفق وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن بلاده "منخرطة في الحوار، لكن الولايات المتحدة تعاود الهجوم في كل مرة نتفاوض معها".

وقال بيزشكيان إن طهران ترغب في رؤية "إطار نهائي" لإنهاء الحرب، لكنه اتهم الولايات المتحدة بـ"السعي إلى فرض سياساتها ورؤيتها على جميع الدول".

وأضاف "إذا أصرت واشنطن على اتباع نهج أحادي الجانب، فلن يكون التوصل إلى حل ممكنا".

وكان الرئيس الروسي أبلغ نظيره الإيراني خلال اتصال هاتفي الأربعاء، استعداد بلاده للمساعدة في التوسط لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وجاء الاتصال وتاليا اللقاء بين الرئيسَين في ظلّ جمود يخيّم على المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، وبعدما صرّح بيزشكيان هذا الأسبوع بأن المفاوضات مع واشنطن أصبحت "بلا معنى".