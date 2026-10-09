رئيس كوريا الجنوبية يشرف على أول اختبار لصاروخ فرط صوتي مطور محليا​

أشرف الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونج على أول اختبار لإطلاق صاروخ فرط صوتي تم تطويره محليا، وفقا لما أورده مكتب الرئاسة في بيان صدر أمس الخميس.

يأتي اختبار الصاروخ، وهو سلاح قادر على المناورة ويمكنه تغيير مساره أثناء التحليق، بعد أيام من إعلان كوريا الشمالية أن زعيمها كيم جونج أون أشرف هو الآخر على اختبار صاروخ فرط صوتي متوسط المدى.

وكتب لي في منشور على فيسبوك "نجح اليوم أول اختبار لإطلاق صاروخ فرط صوتي، الذي قمنا بتطويره باستخدام تقنياتنا الخاصة. وأنا فخور حقا بذلك".

ووصف المكتب الرئاسي الصاروخ الكوري الجنوبي بأنه "مكسب استراتيجي" للبلاد، مضيفا أنه قادر على ضرب الأهداف بشكل مفاجئ بفضل مسارات طيرانه غير المتوقعة وسرعته الفائقة.