الاتحاد الأوروبي يسعى إلى نتائج "ملموسة" في المفاوضات التجارية مع الصين

قال مفوّض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش إنه من الضروري تحقيق "نتائج ملموسة" في المحادثات المقرّر اختتامها في الصين الجمعة.



وقال شيفتشوفيتش في منشور على منصة إكس في وقت متأخر الخميس، بعد اجتماعه مع وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو في بكين "استنادا إلى ثلاثة أشهر من المباحثات المكثفة، نعمل بجد لإعادة التوازن إلى التجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين".



وأضاف "من الضروري أن تسفر المرحلة الأولى من محادثاتنا في إطار مشاورات التجارة والاستثمار، عن نتائج ملموسة".



وكان شيفتشوفيتش قال في وقت سابق الخميس إن العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين، والذي يناهز مليار يورو (1,1 مليار دولار) يوميا، "غير قابل للاستمرار".



وأسهم تدفق المنتجات الصينية الأرخص ثمنا في إضعاف قطاعات صناعية أوروبية، ما أدى إلى فقدان عشرات آلاف الوظائف في أنحاء القارة.



لكن أوروبا لا تستطيع المخاطرة بإغضاب الصين، إذ يمكن لبكين تقييد إمدادات مواد حيوية مثل المعادن النادرة أو فرض قيود على الصادرات الأوروبية إلى السوق الصينية.



في المقابل، تبقى المخاطر كبيرة بالنسبة إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ أيضا، إذ يعتمد الاقتصاد الصيني بدرجة كبيرة على الصادرات لتعويض ضعف الطلب المحلي.



وقال رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي بيرند لانغه قبيل زيارة شيفتشوفيتش إلى بكين إن "الأزمة الاقتصادية في الصين" تمنح التكتل الأوروبي "ورقة قوة في التفاوض".