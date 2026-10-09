بيزشكيان يقول إن نجاح المباحثات مع واشنطن رهن غياب "الضغوط والتهديدات"

اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ان نجاح المباحثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، يبقى رهن إجرائها في غياب "الضغط والتهديدات".

وقال بيزشكيان في كلمته خلال قمة رابطة الدول المستقلة في تركمانستان "إن الحوار لا يكتسب معنى ولا تتوافر له فرص النجاح إلا إذا قام على الاحترام المتبادل والالتزامات المتبادلة، وإذا كان خاليا من الضغوط والتهديدات".

ورأى أن "التفاوض الذي يُجرى في ظل القوة ليس تفاوضا، بل هو فرض وإكراه"، محذرا من أن العقوبات المفروضة على إيران ستؤثر على "التجارة الإقليمية، والربط الإقليمي، والطاقة، والنظام".