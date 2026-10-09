الوثائقي الإسرائيلي "نازا" إلى صالات فرنسا بعروض محدودة قبل إتاحته مجانا إلكترونيا

تستضيف دور السينما الفرنسية الاثنين والثلاثاء عروضا للفيلم الوثائقي "نازا" الذي يتّهم الجيش الإسرائيلي بتعمّد قتل أعداد كبيرة من المدنيين في غزة، بموجب تصريح استثنائي يتيح إقامة 500 عرض، قبل إتاحته مجانا عبر الإنترنت في تشرين الثاني.

ويقدّم الفيلم، الذي أعدّه الصحافيان الاستقصائيان الإسرائيليان يوفال أبراهام وراشيل زور، شهادات 24 عسكريا وعنصرا في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، حُجبت هوياتهم جميعا، يصفون فيها كيف يقتل الجيش الإسرائيلي، وفق رواياتهم، أعدادا كبيرة من المدنيين في قطاع غزة بصورة منهجية.

وبحسب الوثائقي، فإن "نازا" اختصار عسكري إسرائيلي يشير إلى "الأضرار الجانبية" التي تُقدّر قبل كلّ ضربة.

وفاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية السينمائي، حيث قوبل بتصفيق حارّ وقوفا استمرّ 25 دقيقة في واقعة تاريخية، لكنه أثار عاصفة سياسية في إسرائيل.