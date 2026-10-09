إريتريا تتهم إثيوبيا بشن "حرب عدوانية غير مبرّرة"

ردت إريتريا على الاتهامات الإثيوبية لها بشنّ عدوان على أراضيها الجمعة، قائلة إنّ أديس أبابا تشنّ "حربا عدوانية غير مبرّرة" ضدها.



وأتى هذا الموقف في منشور لوزير الإعلام الإريتري يماني جبريمسكل على منصة إكس، تعقيبا على رسالة أرسلتها أديس أبابا إلى مجلس الأمن الدولي واطلعت عليها وكالة فرانس برس، تتهم فيها إريتريا بشن "عدوان صارخ" بعد نشرها قوات في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا.