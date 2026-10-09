زيلينسكي: الضربات الروسية الأخيرة ألحقت "أضرارا جسيمة" بشبكة الكهرباء

أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن عمليات تصليح عاجلة تجري في أوكرانيا عقب ضربات روسية استهدفت شبكة الكهرباء في البلاد.



وأقرت روسيا باستهداف الشبكة وسط تنامي المخاوف من استهداف متعمد لمنشآت الطاقة كما حصل في 2025.



وانقطعت الكهرباء عن عدة مناطق بينما فُرض تقنين للخدمة لتخفيف الضغط على الشبكة، بما يشمل أجزاء من كييف.



وذكر زيلينسكي في منشور على إكس أن الضربات الروسية تسببت في "أضرار جسيمة لشبكات الطاقة ومرافق نقل الكهرباء".



وأضاف: "تجري أعمال التصليح وإعادة الخدمة على مدار الساعة".

