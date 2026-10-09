ترامب: ترقبوا "أخبارا مهمة" بشأن الديزل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان هناك "أخبارا مهمة" مقبلة بشأن الديزل، في وقت لا تزال فيه الأسعار قرب مستويات قياسية مرتفعة قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، التي ستحدد الحزب المسيطر على الكونجرس.



وذكر ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض، من دون أن يخوض في التفاصيل "لدينا إعلان كبير قادم بشأن الديزل... أعتقد أن لدينا أخبارا مهمة بشأن وضع الديزل".



وارتفعت أسعار الديزل 70 بالمئة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، رغم اتخاذ ترامب إجراءين مهمين في الآونة الأخيرة لزيادة إمدادات الوقود هما الضغط على الحلفاء للسحب من الاحتياطيات الطارئة وتوسيع نطاق الوصول إلى الديزل المصبوغ باللون الأحمر المعفى من الضرائب.





