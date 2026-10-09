تعرّض سفينة قبالة سواحل الإمارات لهجوم بمقذوف

تعرّضت سفينة قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة لهجوم بمقذوف مجهول، بحسب ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الجمعة، ما تسبب باندلاع حريق تمّ إخماده.



ولم تحدد هيئة "يو كي ام تي أو" ما اذا كان الهجوم قد أسفر عن إصابات، لكنها أشارت الى أنه وقع على بعد عشرات الكيلومترات من مضيق هرمز الذي أغلقته إيران عمليا منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها.



وأتى هذا الهجوم بعد يومين من إبلاغ ناقلة نفط عن إصابتها بمقذوفات عدة قبالة سواحل قطر، ما أسفر عن وقوع ضحايا لم يُحدد عددهم، بحسب وكالة الأمن البحري ذاتها.

