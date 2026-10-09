زلزال قوي يهز بنما ويثير الذعر في العاصمة

ضرب زلزال قوي بنما الجمعة قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية شدته بـ7,6 درجات، ما أثار حالة من الذعر في العاصمة بالتزامن مع إصدار تحذير من خطر حدوث موجات تسونامي.



وقُدّرت قوة الزلزال في البداية بثماني درجات، قبل أن يتم تعديل التقدير.



وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال رُصد في الساعة 17,56 بتوقيت غرينتش، وأن مركزه يقع على بعد عشرة كيلومترات من بلدة بيتالوزا أريبا الصغيرة في وسط جنوب بنما.



وسُجّل الزلزال على عمق ضحل يبلغ 12 كيلومترا، ما يعني أن تأثيره من المرجح أن يكون أشد وطأة.



وعاين صحافيو وكالة فرانس برس مغادرة العديد من الأشخاص مباني في مدينة بنما التي تبعد نحو 200 كيلومتر عن مركز الزلزال.



وحّذر نظام التحذير الأميركي من أن أمواج تسونامي قد تضرب السواحل الواقعة في شرق المحيط الهادئ، والممتدة من المكسيك إلى البيرو.



وذكرت هيئة الرصد أن "موجات تسونامي خطيرة ناجمة عن هذا الزلزال قد تحدث خلال الساعات الثلاث المقبلة" في تلك المنطقة، محذرة من احتمال جرف الأشخاص إلى عرض البحر أو سحقهم تحت الحطام الموجود في المياه.

