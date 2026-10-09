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ترامب يعلن تعهد بوتين ضخ كميات كبيرة من الديزل "للسوقين الأميركية والعالمية"

أخبار دولية
2026-10-09 | 16:59
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ترامب يعلن تعهد بوتين ضخ كميات كبيرة من الديزل &quot;للسوقين الأميركية والعالمية&quot;
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ترامب يعلن تعهد بوتين ضخ كميات كبيرة من الديزل "للسوقين الأميركية والعالمية"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين التزم طرح ملايين الأطنان من الديزل في السوقين الأميركية والعالمية على مدى أشهر، بعد "محادثة مثمرة للغاية"، وهي تصريحات أكّدها الكرملين.
     
وقد يؤدي هذا الإعلان الذي يتزامن مع استئناف المحادثات بين الأميركيين والأوكرانيين بهدف إنهاء الحرب، إلى إحياء المخاوف لدى كييف والعواصم الأوروبية إزاء موقف الرئيس الأميركي تجاه نظيره الروسي.
     
وكتب ترامب على وسائل التواصل "ستقوم روسيا على الفور بتوريد أكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل إلى السوقين الأميركية والعالمية، و500 ألف طن أخرى خلال تشرين الثاني ومليون طن مباشرة بعدها. علاوة على ذلك، وبحسب حالة مصافي التكرير لديها، ستضخ روسيا ثلاثة ملايين طن من الديزل بسرعة".
     
وقال "إن أسعار الديزل بالنسبة إلى الأميركيين، بل وللعالم بأسره، ستنخفض بسرعة وبمعدلات قياسية! فتوفير أسعار أقل للأميركيين، ولا سيما لمزارعينا ومربي الماشية وسائقي الشاحنات الرائعين، يمثل أولويتي القصوى".
     
وأفاد الكرملين عقب المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين بأن "الجانب الروسي أعاد تأكيد استعداده لتزويد السوقين الأميركية والعالمية النفط ومنتجات نفطية".
     
وعقب الإعلان، انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأميركي، معتبرا أن الاتفاق المُعلن مع موسكو يمثل قرارا "مخزيا" ويعكس "ضعفا" من جانب واشنطن.
     
وقال زيلينسكي للصحافيين "هذا بالتأكيد ليس نزيها، وهو بالتأكيد مخزٍ من جانب شركائنا، كما أنه في رأيي قرار ضعيف"، وذلك فيما يزور وفد أوكراني الولايات المتحدة يومي الجمعة والسبت للقاء مبعوثي ترامب.
     
وارتفعت أسعار الديزل بأكثر من 65 في المئة في الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، ما يشكّل عبئا على العديد من القطاعات الاقتصادية، بما فيها الزراعة والنقل.
     
ويدرك الرئيس الأميركي أن ارتفاع أسعار الوقود سبب رئيسي لاستياء الناخبين، قبيل انتخابات منتصف الولاية البالغة الأهمية في الثالث من تشرين الثاني.

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