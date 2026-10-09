أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
25
o
متن
25
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
25
o
متن
25
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب يعيّن كيتي زاكارايا متحدثة جديدة باسم البيت الأبيض
أخبار دولية
2026-10-09 | 17:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ترامب يعيّن كيتي زاكارايا متحدثة جديدة باسم البيت الأبيض
اختار دونالد ترامب الجمعة كيتي زاكارايا، وهي معلّقة مقربة من حركة "ماغا"، لتكون المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض، مشيدا بولائها.
وعلّق الرئيس الجمهوري، لدى إعلانه التعيين عبر منصته تروث سوشال، قائلا "لقد كان دعمها نموذجيا دائما، وهي حليفة مخلصة ومتميزة منذ البداية. كما أنها من مؤيدي حركة ماغا (لنجعل أميركا عظيمة مجددا) وعضو متفانٍ فيها".
شغلت زاكارايا سابقا منصب المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي لبضعة أسابيع، في الفترة الممتدة من شباط إلى نيسان 2026.
وتخلف في البيت الأبيض كارولاين ليفيت، وهي شخصية أخرى مقربة من الرئيس الأميركي، التي غادرت منصبها في آب للتفرغ لرعاية طفليها.
ووفق سيرتها الذاتية على موقع "لينكد إن"، تعمل كيتي زاكارايا لدى شركة الإعلام المرتبطة بالرئيس الأميركي "ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب"، وكذلك في منصته الاجتماعية تروث سوشال.
وهي حاصلة على شهادة في القانون، وعاشت في الصين بين عامَي 2011 و2013 حيث عملت لدى مكتب محاماة.
وزاكارايا متزوجة ولديها أربعة أطفال.
وفي دورها الجديد الذي يضعها تحت الأضواء بصفتها "المتحدثة باسم البيت الأبيض"، ستتولى مهمة عقد المؤتمرات الصحافية في قاعة الإيجاز الشهيرة في البيت الأبيض، وإدارة العلاقة المتوترة بين إدارة ترامب والصحافيين.
أخبار دولية
يعيّن
زاكارايا
متحدثة
جديدة
البيت
الأبيض
التالي
الحكومة اليمنية دعت مجلس الأمن الدوليّ إلى إدانة الهجوم الحوثيّ على مطار عدن
ترامب يعلن تعهد بوتين ضخ كميات كبيرة من الديزل "للسوقين الأميركية والعالمية"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-08-27
المتحدثة باسم البيت الأبيض: عملية الغضب الملحميّ حققت نجاحًا هائلًا في إضعاف القوة العسكرية للنظام الإيرانيّ
آخر الأخبار
2026-08-27
المتحدثة باسم البيت الأبيض: عملية الغضب الملحميّ حققت نجاحًا هائلًا في إضعاف القوة العسكرية للنظام الإيرانيّ
0
آخر الأخبار
2026-08-27
المتحدثة باسم البيت الأبيض: إيران في وضع ضعيف للغاية ووزير الخزانة يواصل استخدام كل أداة اقتصادية ضدها
آخر الأخبار
2026-08-27
المتحدثة باسم البيت الأبيض: إيران في وضع ضعيف للغاية ووزير الخزانة يواصل استخدام كل أداة اقتصادية ضدها
0
آخر الأخبار
2026-08-27
المتحدثة باسم البيت الأبيض لفوكس نيوز: نركز في إيران على عملية الإقصاء الاقتصاديّ ولا محادثات جارية حاليًا
آخر الأخبار
2026-08-27
المتحدثة باسم البيت الأبيض لفوكس نيوز: نركز في إيران على عملية الإقصاء الاقتصاديّ ولا محادثات جارية حاليًا
0
آخر الأخبار
2026-08-12
الرئيس الأميركيّ: كارولين ليفيت المتحدثة الرائعة باسم البيت الأبيض وواحدة من أكثر مساعديَّ ثقةً ستغادر منصبها في نهاية الشهر
آخر الأخبار
2026-08-12
الرئيس الأميركيّ: كارولين ليفيت المتحدثة الرائعة باسم البيت الأبيض وواحدة من أكثر مساعديَّ ثقةً ستغادر منصبها في نهاية الشهر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:30
بوتين لترامب: مستعدون لتزويد السوقين الأميركية والعالمية بالنفط
أخبار دولية
00:30
بوتين لترامب: مستعدون لتزويد السوقين الأميركية والعالمية بالنفط
0
أخبار دولية
00:24
وزير الخزانة الأميركيّ لن يحضر الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدوليّ في بانكوك
أخبار دولية
00:24
وزير الخزانة الأميركيّ لن يحضر الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدوليّ في بانكوك
0
أخبار دولية
00:15
قوات التحالف: دمرنا 136 هدفًا عسكريًا في مناطق سيطرة الحوثيين
أخبار دولية
00:15
قوات التحالف: دمرنا 136 هدفًا عسكريًا في مناطق سيطرة الحوثيين
0
أخبار دولية
00:09
الرئيس الأميركيّ: على شركات تكرير النفط وتجار التجزئة البدء بخفض الأسعار فورًا
أخبار دولية
00:09
الرئيس الأميركيّ: على شركات تكرير النفط وتجار التجزئة البدء بخفض الأسعار فورًا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-04-21
العثور على جثة سيدة في مطمر بجبل جديتا
أمن وقضاء
2026-04-21
العثور على جثة سيدة في مطمر بجبل جديتا
0
خبر عاجل
2026-04-19
الجيش الإسرائيلي ينشر نطاق خط الدفاع الأمامي الذي تعمل فيه قواته في جنوب لبنان
خبر عاجل
2026-04-19
الجيش الإسرائيلي ينشر نطاق خط الدفاع الأمامي الذي تعمل فيه قواته في جنوب لبنان
0
آخر الأخبار
2026-03-19
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية
آخر الأخبار
2026-03-19
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية
0
خبر عاجل
2026-06-14
وكالة تسنيم للأنباء: إلغاء الرحلات الجوية حتى إشعار آخر
خبر عاجل
2026-06-14
وكالة تسنيم للأنباء: إلغاء الرحلات الجوية حتى إشعار آخر
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
إنجاز جديد لجامعة الروح القدس - الكسليك
تقارير نشرة الاخبار
13:50
إنجاز جديد لجامعة الروح القدس - الكسليك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رسامني: المرافئ والمطارات والبنية التحتية أولوية... ولبنان جزء من الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رسامني: المرافئ والمطارات والبنية التحتية أولوية... ولبنان جزء من الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
أزمة ازدحام في المصنع... أكثر من 500 شاحنة تنتظر إنجاز معاملاتها الجمركية
تقارير نشرة الاخبار
13:39
أزمة ازدحام في المصنع... أكثر من 500 شاحنة تنتظر إنجاز معاملاتها الجمركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
معرض بيروت العربي الدولي للكتاب… ملتقى الثقافات في قلب العاصمة
تقارير نشرة الاخبار
13:38
معرض بيروت العربي الدولي للكتاب… ملتقى الثقافات في قلب العاصمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
القطار يعود من البربارة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
القطار يعود من البربارة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الكهرباء إلى الـbot وطريق ليس سريعا وسهلا
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الكهرباء إلى الـbot وطريق ليس سريعا وسهلا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تصعيد حوثي يهدّد أمن السعودية ويُوسّع رقعة المواجهة في اليمن
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تصعيد حوثي يهدّد أمن السعودية ويُوسّع رقعة المواجهة في اليمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بعد تقرير رويترز عن أموال إيرانية لحزب الله... تومي بيغوت للـLBCI: الأموال غير موجودة أصلًا
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بعد تقرير رويترز عن أموال إيرانية لحزب الله... تومي بيغوت للـLBCI: الأموال غير موجودة أصلًا
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 9-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 9-10-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
15:01
زلزال قوي يهز بنما ويثير الذعر في العاصمة
أخبار دولية
15:01
زلزال قوي يهز بنما ويثير الذعر في العاصمة
2
أخبار لبنان
06:18
العثور على عبد الله كرامي مقتولاً داخل مكتبه في طرابلس
أخبار لبنان
06:18
العثور على عبد الله كرامي مقتولاً داخل مكتبه في طرابلس
3
اسرار
00:18
أسرار الصحف المحلية ١٠-١٠-٢٠٢٦
اسرار
00:18
أسرار الصحف المحلية ١٠-١٠-٢٠٢٦
4
خبر عاجل
03:42
الهيئة العامة للطيران المدني: مقتل 3 سعوديين في هجومين على مطار الملك خالد الدولي في الرياض
خبر عاجل
03:42
الهيئة العامة للطيران المدني: مقتل 3 سعوديين في هجومين على مطار الملك خالد الدولي في الرياض
5
خبر عاجل
12:51
المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت للـLBCI: نجري محادثات مع شركائنا في دول الخليج وأوروبا بشأن إمكانية توفير مليارات الدولارات لإعادة إعمار جنوب لبنان في إطار الإتفاق الثلاثي لكن ذلك يعتمد إلى حد كبير على نزع سلاح حزب الله
خبر عاجل
12:51
المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت للـLBCI: نجري محادثات مع شركائنا في دول الخليج وأوروبا بشأن إمكانية توفير مليارات الدولارات لإعادة إعمار جنوب لبنان في إطار الإتفاق الثلاثي لكن ذلك يعتمد إلى حد كبير على نزع سلاح حزب الله
6
خبر عاجل
03:42
الهيئة العامة للطيران المدني: الهجوم الأول استهدف مرافق المطار والثاني استهدف طائرة تابعة للخطوط السعودية
خبر عاجل
03:42
الهيئة العامة للطيران المدني: الهجوم الأول استهدف مرافق المطار والثاني استهدف طائرة تابعة للخطوط السعودية
7
تقارير نشرة الاخبار
13:39
أزمة ازدحام في المصنع... أكثر من 500 شاحنة تنتظر إنجاز معاملاتها الجمركية
تقارير نشرة الاخبار
13:39
أزمة ازدحام في المصنع... أكثر من 500 شاحنة تنتظر إنجاز معاملاتها الجمركية
8
تقارير نشرة الاخبار
13:34
القطار يعود من البربارة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
القطار يعود من البربارة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More