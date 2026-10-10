وزير الخزانة الأميركيّ لن يحضر الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدوليّ في بانكوك

سيتغيب وزير الخزانة الأميركيّ سكوت بيسنت عن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدوليّ والبنك الدولي في بانكوك الأسبوع المقبل وفق ما أكد مسؤول في الوزارة الجمعة، في ظل تزايد الضغوط المحلية المتعلقة بالحرب مع إيران واستمرار ارتفاع عوائد السندات.

وكان يتوقع أن يترأس بيسنت اجتماعًا لوزراء مال ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الخميس، مع تولي الولايات المتحدة الرئاسة الدورية للمجموعة.

لكن وزارة الخزانة أفادت بأن نائب وزير الخزانة فرنسيس بروك ووكيلة الوزارة للشؤون الدولية إيرين براون سيقودان الوفد الأميركيّ بدلًا من بيسنت.

وقال مسؤول أميركي إنّ بيسنت لديه "ارتباطات محلية".