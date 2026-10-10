بوتين لترامب: مستعدون لتزويد السوقين الأميركية والعالمية بالنفط

أكد الرئيس فلاديمير بوتين لدونالد ترامب أن روسيا مستعدة "لتزويد السوقين الأميركية والعالمية النفط" في ظل أزمة أسعار الوقود.

وأفاد الكرملين عقب مكالمة هاتفية بين الرئيسين بأن "الجانب الروسي أعاد تأكيد استعداده لتزويد السوقين الأميركية والعالمية النفط ومنتجات نفطية"، مؤكدا إعلانا صدر قبيل ذلك عن ترامب.

وأوضح نائب رئيس الوزراء الروسي المسؤول عن ملف الطاقة أن موسكو مستعدة لتزويد السوق الأميركية كمية من الديزل تبلغ "300 ألف طن بدءا من تشرين الأول"، تليها "500 ألف طن في تشرين الثاني ومليون طن في كانون الأول".

كما أشار الكرملين إلى أن بوتين وترامب ناقشا أيضا خلال مكالمتهما "تسوية الأزمة الأوكرانية، والوضع المتعلق بإيران، فضلا عن جوانب مختلفة من العلاقات الثنائية".