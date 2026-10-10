الكرملين: بوتين تلقى "بتفهم" اقتراحات من ترامب لخفض التصعيد في أوكرانيا

أعلن الكرملين السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى "بتفهم" اقتراحات أميركية تهدف إلى "حفض التصعيد" في أوكرانيا، وذلك خلال اتصال هاتفي بنظيره الأميركي دونالد ترامب الجمعة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام روسية.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى بتفهم مقترحات معينة من الجانب الأميركي حول تدابير تهدف إلى خفض التصعيد"، مضيفا أن الرئيسين تطرقا في "جزء كبير" من اتصالهما إلى مسألة تسوية النزاع في أوكرانيا، بحسب ما نقلت عنه وكالتا أنباء "تاس" و"ريا نوفوستي".