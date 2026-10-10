أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

القائم بالأعمال السوري تحدث عن العلاقات اللبنانية السورية

أخبار دولية
2026-10-10 | 07:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
القائم بالأعمال السوري تحدث عن العلاقات اللبنانية السورية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
القائم بالأعمال السوري تحدث عن العلاقات اللبنانية السورية

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

أخبار دولية

بالأعمال

السوري

العلاقات

اللبنانية

السورية

الكرملين: بوتين تلقى "بتفهم" اقتراحات من ترامب لخفض التصعيد في أوكرانيا
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:46

وكالة الأنباء الفلسطينية: الرئيس عباس يحدد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 11 أيلول 2027

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:44

الشيخ سامي أبي المنى افتتح مركز الثقافة التوحيدية في مزار الست سارة

LBCI
آخر الأخبار
07:43

وكالة الأنباء الفلسطينية: الرئيس عباس يصدر مرسوما بإلغاء الانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني 2026

LBCI
أخبار دولية
07:40

القائم بالأعمال السوري تحدث عن العلاقات اللبنانية السورية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:43

الكرملين: بوتين تلقى "بتفهم" اقتراحات من ترامب لخفض التصعيد في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
06:27

الرئيس الأوكرانيّ عن اتفاق واشنطن وموسكو: مخزٍ ويعكس ضعفًا

LBCI
أخبار دولية
00:30

بوتين لترامب: مستعدون لتزويد السوقين الأميركية والعالمية بالنفط

LBCI
أخبار دولية
00:24

وزير الخزانة الأميركيّ لن يحضر الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدوليّ في بانكوك

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-09-16

مقدّمة النشرة المسائيّة 16-09-2026

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-20

نائب الرئيس الأميركي: إسرائيل ولبنان يريدان الأمن

LBCI
خبر عاجل
2026-10-06

رويترز نقلا عن هيئة الطيران المدني السعودية: مطارا نجران وجازان تعرضا للاستهداف

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-19

“التقدمي الاشتراكي” يدين استهداف “اليونيفيل” في الجنوب ويطالب بتحقيق ومحاسبة المعتدين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:44

الشيخ سامي أبي المنى افتتح مركز الثقافة التوحيدية في مزار الست سارة

LBCI
أخبار دولية
07:40

القائم بالأعمال السوري تحدث عن العلاقات اللبنانية السورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

إنجاز جديد لجامعة الروح القدس - الكسليك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

رسامني: المرافئ والمطارات والبنية التحتية أولوية... ولبنان جزء من الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

أزمة ازدحام في المصنع... أكثر من 500 شاحنة تنتظر إنجاز معاملاتها الجمركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

معرض بيروت العربي الدولي للكتاب… ملتقى الثقافات في قلب العاصمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

القطار يعود من البربارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الكهرباء إلى الـbot وطريق ليس سريعا وسهلا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

تصعيد حوثي يهدّد أمن السعودية ويُوسّع رقعة المواجهة في اليمن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
15:01

زلزال قوي يهز بنما ويثير الذعر في العاصمة

LBCI
فنّ
14:29

"مستعدّة أتزوّج اللي بيأمّنلي تذكرة"... معجبة بفضل شاكر تثير بلبلة والردّ يفاجئها! (فيديو)

LBCI
اسرار
00:18

أسرار الصحف المحلية ١٠-١٠-٢٠٢٦

LBCI
خبر عاجل
12:51

المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت للـLBCI: نجري محادثات مع شركائنا في دول الخليج وأوروبا بشأن إمكانية توفير مليارات الدولارات لإعادة إعمار جنوب لبنان في إطار الإتفاق الثلاثي لكن ذلك يعتمد إلى حد كبير على نزع سلاح حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

أزمة ازدحام في المصنع... أكثر من 500 شاحنة تنتظر إنجاز معاملاتها الجمركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

القطار يعود من البربارة

LBCI
خبر عاجل
12:48

المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت للـLBCI: الولايات المتحدة تفرض بالفعل عقوبات واسعة النطاق على ايران في إطار عملية "المنبوذ الإقتصادي" ما أدى إلى انهيار عملتها وقطع شرايينها المالية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

تصعيد حوثي يهدّد أمن السعودية ويُوسّع رقعة المواجهة في اليمن

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More