مصدر دبلوماسي مطّلع لفرانس برس: الحوثيون استهدفوا مطار الرياض بصاروخ

أطلق الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن صاروخا أصاب مطار الملك خالد الدولي في الرياض بعد ظهر السبت، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي مطلّع على الحادثة وكالة فرانس برس.



وقال المصدر "الحوثيون يهاجمون أهدافا مدنية. مطار الرياض هدف مدني"، مضيفا أن الحادثة وقعت قرابة الثالثة بعد ظهر السبت (12,00 ت غ). وكان ثلاثة شهود أفادوا فرانس برس بحصول عمليات إخلاء للمطار بحدود هذا التوقيت.