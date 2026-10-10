مصدر طبي لفرانس برس: خمسة جرحى في العناية الفائقة بعد إصابتهم في مطار الرياض

يتلقى خمسة أشخاص على الأقل العلاج في العناية الفائقة السبت بعد إصاباتهم في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، على ما أفاد مصدر طبي في مستشفى بالعاصمة السعودية وكالة فرانس برس.



وأضاف المصدر أن "عشرات الأشخاص، معظمهم سعوديون، أصيبوا... هناك خمسة على الأقل من المصابين، جميعهم سعوديون، في العناية الفائقة"، مشيرا الى أن بعض الجرحى نقلوا إلى المستشفى على متن طائرات مروحية.



وكان مصدر دبلوماسي مطّلع على الحادثة أفاد فرانس برس في وقت سابق بأن الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، أطلقوا صاروخا أصاب المطار.

