أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مصدر طبي لفرانس برس: خمسة جرحى في العناية الفائقة بعد إصابتهم في مطار الرياض

أخبار دولية
2026-10-10 | 11:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مصدر طبي لفرانس برس: خمسة جرحى في العناية الفائقة بعد إصابتهم في مطار الرياض
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مصدر طبي لفرانس برس: خمسة جرحى في العناية الفائقة بعد إصابتهم في مطار الرياض

يتلقى خمسة أشخاص على الأقل العلاج في العناية الفائقة السبت بعد إصاباتهم في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، على ما أفاد مصدر طبي في مستشفى بالعاصمة السعودية وكالة فرانس برس.
     
وأضاف المصدر أن "عشرات الأشخاص، معظمهم سعوديون، أصيبوا... هناك خمسة على الأقل من المصابين، جميعهم سعوديون، في العناية الفائقة"، مشيرا الى أن بعض الجرحى نقلوا إلى المستشفى على متن طائرات مروحية.
     
وكان مصدر دبلوماسي مطّلع على الحادثة أفاد فرانس برس في وقت سابق بأن الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، أطلقوا صاروخا أصاب المطار.
     

أخبار دولية

لفرانس

العناية

الفائقة

إصابتهم

الرياض

LBCI التالي
مصدر طبي لفرانس برس: استدعاء أطباء إلى مستشفيات في أنحاء الرياض للتعامل مع "حالة طوارئ خطيرة"
مصدر دبلوماسي مطّلع لفرانس برس: الحوثيون استهدفوا مطار الرياض بصاروخ
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:47

مصدر دبلوماسي مطّلع لفرانس برس: الحوثيون استهدفوا مطار الرياض بصاروخ

LBCI
أخبار دولية
09:51

ثلاثة شهود لفرانس برس: عمليات إخلاء في مطار الرياض

LBCI
أخبار دولية
11:59

مصدر طبي لفرانس برس: استدعاء أطباء إلى مستشفيات في أنحاء الرياض للتعامل مع "حالة طوارئ خطيرة"

LBCI
أخبار دولية
2026-10-05

مصدر في قطاع الطاقة لفرانس برس: توقف خط أنابيب شرق غرب في السعودية بعد هجوم الأحد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:59

مصدر طبي لفرانس برس: استدعاء أطباء إلى مستشفيات في أنحاء الرياض للتعامل مع "حالة طوارئ خطيرة"

LBCI
أخبار دولية
10:47

مصدر دبلوماسي مطّلع لفرانس برس: الحوثيون استهدفوا مطار الرياض بصاروخ

LBCI
أخبار دولية
10:11

إريتريا تطلب من الأمم المتحدة التدخل في أزمتها مع إثيوبيا

LBCI
أخبار دولية
09:51

ثلاثة شهود لفرانس برس: عمليات إخلاء في مطار الرياض

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-06-01

حزب الله: قصفنا بصواريخ نوعية تجمعا للعدو الإسرائيلي في بلدة القنطرة جنوبي لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-22

الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على بلدة حبوش

LBCI
فنّ
2026-05-11

توقف قلب بوني تايلر أثناء العلاج… حالة المغنية البريطانية الشهيرة تثير قلق جمهورها حول العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-06

هدنةٌ بلا عودة: الجنوب بين المنطقة الصفراء والنزوح المفتوح

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:44

الشيخ سامي أبي المنى افتتح مركز الثقافة التوحيدية في مزار الست سارة

LBCI
أخبار دولية
07:40

القائم بالأعمال السوري تحدث عن العلاقات اللبنانية السورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

إنجاز جديد لجامعة الروح القدس - الكسليك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

رسامني: المرافئ والمطارات والبنية التحتية أولوية... ولبنان جزء من الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

أزمة ازدحام في المصنع... أكثر من 500 شاحنة تنتظر إنجاز معاملاتها الجمركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

معرض بيروت العربي الدولي للكتاب… ملتقى الثقافات في قلب العاصمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

القطار يعود من البربارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الكهرباء إلى الـbot وطريق ليس سريعا وسهلا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

تصعيد حوثي يهدّد أمن السعودية ويُوسّع رقعة المواجهة في اليمن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
15:01

زلزال قوي يهز بنما ويثير الذعر في العاصمة

LBCI
فنّ
14:29

"مستعدّة أتزوّج اللي بيأمّنلي تذكرة"... معجبة بفضل شاكر تثير بلبلة والردّ يفاجئها! (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
07:36

قوى الامن: تدابير سير في بيروت

LBCI
اسرار
00:18

أسرار الصحف المحلية ١٠-١٠-٢٠٢٦

LBCI
أخبار لبنان
10:42

مصدر قضائي لفرانس برس: السلطات اللبنانية توقف رجلين يشتبه بانتمائهما لحزب الله وتضبط في حوزتهما مواد متفجرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

أزمة ازدحام في المصنع... أكثر من 500 شاحنة تنتظر إنجاز معاملاتها الجمركية

LBCI
خبر عاجل
12:51

المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت للـLBCI: نجري محادثات مع شركائنا في دول الخليج وأوروبا بشأن إمكانية توفير مليارات الدولارات لإعادة إعمار جنوب لبنان في إطار الإتفاق الثلاثي لكن ذلك يعتمد إلى حد كبير على نزع سلاح حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

القطار يعود من البربارة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More