مصدر طبي لفرانس برس: استدعاء أطباء إلى مستشفيات في أنحاء الرياض للتعامل مع "حالة طوارئ خطيرة"

استدعي أطباء إلى مستشفيات في الرياض للتعامل مع "حالة طوارئ خطيرة"، بحسب ما أفاد مصدر طبي وكالة فرانس برس.

وقال المصدر "يتم استدعاء أطباء الطوارئ إلى المستشفيات في أنحاء الرياض... تم إبلاغنا بأننا نتعامل مع حالة طوارئ خطيرة"، مضيفا "يتم نقل المصابين إلى مستشفيات في أنحاء الرياض، وكثير منهم في حالات حرجة".

وأتى ذلك بعدما أطلق الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن صاروخا أصاب مطار الملك خالد الدولي في الرياض، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي فرانس برس في وقت سابق. وكان مصدر طبي أكد أن الهجوم أسفر عن إصابة العشرات، بعضهم بجروح بالغة.