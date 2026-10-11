الإمارات تعرب عن تضامنها مع السعودية بعد الهجوم الدامي على مطار الرياض

أعربت الإمارات الأحد عن تضامنها مع السعودية بعد الهجوم الدامي على مطار الرياض والذي نُسب إلى الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران، معتبرة إياه "انتهاكا صارخا لسيادة" المملكة.



وأكّدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان "تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها"، مشددة على أن "هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة" السعودية "وتهديدا لأمنها واستقرارها".