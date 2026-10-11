زيلينسكي: أوكرانيا ستوقف مهاجمة مصافي النفط الروسية إن توقفت موسكو عن استهداف منشآتها النفطية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد استعداد بلاده لوقف استهداف مصافي النفط الروسية إذا أوقفت موسكو هجماتها على منشآت الطاقة الأوكرانية، في ظل انتقادات يوجهها إليه نظيره الأميركي دونالد ترامب.



وقال زيلينسكي في منشور على منصة إكس "أوكرانيا مستعدة لوقف استهداف مصافي النفط الروسية إذا أوقفت روسيا استهداف بنيتنا التحتية للطاقة. وأي خطوات لخفض التصعيد يجب أن تكون متبادلة ومدعومة بضمانات فعلية".