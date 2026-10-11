هجوم مطار الرياض: تصعيد حوثي أم ورقة ضغط نحو اتفاق جديد؟

خلاف إسرائيلي بشأن ضربة إيران: زامير يحذّر ونتنياهو لا يستبعدها

خلاف إسرائيلي بشأن ضربة إيران: زامير يحذّر ونتنياهو لا يستبعدها

هيئة الطيران المدني: إصابات في الهجوم على مطار الرياض الأحد