هيئة الطيران المدني: إصابات في الهجوم على مطار الرياض الأحد

أفادت هيئة الطيران المدني السعودية بتسجيل إصابات نتيجة "الاعتداء الجديد" الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض الأحد.



وقالت الهيئة الحكومية في بيان: "تعرّض مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاعتداء جديد عصر اليوم الأحد"، مضيفة: "نتج عن الاعتداء إصابات، وجارٍ استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق، بالتنسيق مع الجهات المختصة".