رئيسة المفوضية الأوروبية تعرب عن "دعمها الكامل" للرئيس الأوكراني

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن دعمها للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي واجه انتقادات حادة من نظيره الأميركي دونالد ترامب، مؤيدة أيضا دعوة كييف الى إعلان هدنة في مجال الطاقة مع روسيا.



وفي منشور على منصة اكس عقب محادثة أجرتها مع الرئيس الأوكراني، قالت فون دير لايين إنها تدعم "بشكل كامل دعوة الرئيس زيلينسكي إلى وقف لإطلاق النار من شأنه حماية الإمدادات الغذائية العالمية والبنية التحتية للطاقة في كل من أوكرانيا وروسيا".