الحوثيون في اليمن يعلنون استهداف مطار الرياض ومنشآت سعودية للطاقة

أعلن الحوثيون اليمنيون اليوم، أنهم استهدفوا مطار الرياض مرات عدة ومنشآت للطاقة في السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك غداة هجوم دام السبت على مطار العاصمة السعودية.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع: "نفذت القوات المسلحة (...) خلال 24 ساعة الماضية أربع عمليات نوعية بعدد من الصواريخ البالستيةِ والمجنحة والطائرات المسيرة"، لافتا إلى أن الهجمات طالت مطار الرياض "على ثلاث مراحل" ومطار الدمام ومنشأتين تابعتَين لشركة أرامكو النفطية.