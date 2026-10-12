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بورنم يؤيد إعلان ترامب هدنة الطاقة بين روسيا وأوكرانيا
أخبار دولية
2026-10-12 | 00:32
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بورنم يؤيد إعلان ترامب هدنة الطاقة بين روسيا وأوكرانيا
أعلن رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم تأييده إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفاقا بين روسيا وأوكرانيا على وقف تبادل استهداف البنية التحتية للطاقة.
وكان ترامب أعلن الأحد أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الضربات المتبادلة التي تستهدف منشآت الطاقة وبناها التحتية لدى كل منهما، في خطوة فاجأت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فيما لم تعلّق عليها موسكو.
وكتب بورنم على منصة إكس: "كثفت روسيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع". وأضاف: "تدعم المملكة المتحدة بشدة دعوة الرئيس ترامب إلى وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع الطاقة يبدأ فورا".
وأشار بورنم إلى أنه ناقش هذه القضية مع زيلينسكي السبت، قائلا: "أوكرانيا مستعدة للالتزام إذا أوقفت روسيا هجماتها"، معتبرا أن "هذا هو أفضل سبيل لإعادة الطاقة والوقود إلى الأسواق العالمية".
أخبار دولية
آندي بورنم
ترامب
روسيا
أوكرانيا
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