كارني يؤيد "هدنة الطاقة" بين أوكرانيا وروسيا خلال اتصال مع ترامب

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني دعمه القوي لـ"هدنة في قطاع الطاقة" بين أوكرانيا وروسيا، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وجدّد كارني تأييده دعوةَ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى "التزام روسيا" بالاتفاق، مشيرا الى أنه "من الضروري أن تتوقف فورا كل الهجمات على البنية التحتية للطاقة وعلى المدنيين".