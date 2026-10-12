أستراليا تدين هجمات الحوثيين "غير المقبولة" على المدنيين والبنى التحتية في السعودية

دانت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ الهجمات "غير المقبولة" التي يشنّها الحوثيون المدعومون من إيران على المدنيين في السعودية، ناصحة المواطنين الأستراليين بعدم السفر عبر مطار الملك خالد الدولي في الرياض.



وقالت الوزيرة على منصة إكس: "تدين أستراليا الهجمات الحوثية على السعودية، بما في ذلك تلك التي استهدفت مطار الرياض وأودت بحياة عدد كبير من الأبرياء".