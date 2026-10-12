سيول: كوريا الشمالية أطلقت صواريخ بالستية عدة

أعلنت كوريا الجنوبية أنها رصدت إطلاق صواريخ بالستية عدة مصدرها كوريا الشمالية في اتجاه بحر اليابان.



وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان: "رَصَد جيشنا قرابة الساعة 09,20 (00,20 بتوقيت غرينتش) إطلاق صواريخ بالستية عدة من منطقة بيونغ يانغ في اتجاه البحر الشرقي"، في إشارة إلى بحر اليابان.



وأضافت: "عزز جيشنا عمليات المراقبة واليقظة تحسبا لأي عمليات إطلاق إضافية محتملة".