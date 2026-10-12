رودريغيز تتوجه إلى إيطاليا للمشاركة في اجتماع أممي

توجّهت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز إلى إيطاليا للمشاركة في اجتماع تنظّمه منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، بحسب لقطات أظهرها التلفزيون الرسمي الفنزويلي الأحد.



وهذه الزيارة هي الثانية لرودريغيز إلى أوروبا منذ توليها السلطة عقب إطاحة الرئيس نيكولاس مادورو واعتقاله على يد قوات أميركية في كانون الثاني.



وبث التلفزيون الرسمي مشاهد لوصول رودريغيز إلى روما، حيث يقع المقر الرئيس لمنظمة الفاو.



وتأتي الزيارة في وقت تواجه فنزويلا أزمات متلاحقة سياسية واقتصادية، فيما تكافح للتعافي من الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد في حزيران.