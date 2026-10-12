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إدارة الطيران الاتحادية تحث شركات الطيران الأميركية بتوخي الحذر عند السفر إلى السعودية

أخبار دولية
2026-10-12 | 00:49
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إدارة الطيران الاتحادية تحث شركات الطيران الأميركية بتوخي الحذر عند السفر إلى السعودية
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إدارة الطيران الاتحادية تحث شركات الطيران الأميركية بتوخي الحذر عند السفر إلى السعودية

طلبت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية من شركات الطيران الأميركية توخي الحذر عند الطيران إلى السعودية أو فوق أراضيها، مشيرة إلى تهديدات أمنية مرتبطة بالأنشطة العسكرية الجارية والتدخل في أنظمة الملاحة.

ويأتي الإشعار الذي أصدرته إدارة الطيران الاتحادية، والذي يستمر سريانه حتى 10 كانون الأول، في أعقاب الهجمات التي استهدفت مطار الرياض الدولي أمس السبت واليوم الأحد. وأسفر الهجوم الذي وقع يوم السبت عن مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين.

وقالت الإدارة: "قد تشكل هذه التهديدات خطرا محتملا على الطائرات في جميع الارتفاعات، بما في ذلك أثناء التحليق فوق الأجواء السعودية، ومراحل الوصول والمغادرة".

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