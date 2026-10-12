لولا ينظم تجمعا حاشدا قبيل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية البرازيلية

قاد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأحد تجمعا حاشدا دعا خلاله إلى زيادة عدد أيام الراحة للعمال، وذلك قبل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي يواجه فيها منافسه اليميني فلافيو بولسونارو.



واحتشدت أعداد غفيرة من المشاركين على طول جادة باوليستا الشهيرة في ساو باولو، التي اكتست بالأحمر، لون حزب العمال الذي يتزعمه لولا.



ويسعى الزعيم اليساري، الذي يطمح للفوز بولاية رئاسية رابعة، إلى استعادة الزخم في مواجهة فلافيو بولسونارو، الذي حقق مفاجأة بفوزه في الجولة الأولى من الانتخابات التي أُجريت في الرابع من تشرين الأول.



وتشير استطلاعات الرأي إلى أن فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو، يتقدم للفوز في جولة الإعادة المقرّرة في 25 تشرين الأول.



وبينما طرح بولسونارو خطة لتقليص الإنفاق العام مستوحاة من سياسات الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، يسعى لولا إلى جعل تحسين ظروف العمل أحد المحاور الرئيسة في حملته الانتخابية.



ومن المقرر أن يصوّت مجلس الشيوخ الأربعاء على مشروع قانون أقرّه مجلس النواب في أيار، يقضي بزيادة عدد أيام الراحة الأسبوعية المدفوعة الأجر من يوم واحد إلى يومين، وخفض الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية من 44 إلى 40 ساعة.



وقال لولا للصحافيين: "على بولسونارو أن يوضح ما إذا كان يؤيد حصول العمال على مزيد من الراحة أم استمرارهم في العمل لساعات أطول".



في المقابل، وصف بولسونارو المقترح بأنه "انتهازي".