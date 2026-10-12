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وزير الطاقة السعودي: التطورات الأخيرة في المملكة تستوجب "ردّا جدّيا"

أخبار دولية
2026-10-12 | 04:21
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وزير الطاقة السعودي: التطورات الأخيرة في المملكة تستوجب &quot;ردّا جدّيا&quot;
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وزير الطاقة السعودي: التطورات الأخيرة في المملكة تستوجب "ردّا جدّيا"

اعتبر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن التطورات الأخيرة في المملكة تستوجب "ردّا جدّيا"، وذلك بعد سلسلة من الهجمات الدامية التي شنّها الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران.
     
وقال الوزير في "مؤتمر البترول العالمي" في الرياض: "إن أحداث الأسابيع الأخيرة خطيرة، ويجب أن يكون ردنا عليها جدّيا بالقدر نفسه".

أخبار دولية

الرياض

عبد العزيز بن سلمان الهجمات

الحوثيون

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