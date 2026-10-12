إيران تعرب عن "قلقها الشديد" إزاء التصعيد بين الحوثيين والسعودية

أعربت إيران الداعمة للحوثيين في اليمن عن "قلقها الشديد" بعد ضربات شنّها الحوثيون على مطار الرياض ومناطق أخرى في السعودية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي لصحافيين: "نشعر بقلق بالغ إزاء تطورات الوضع في شبه الجزيرة العربية"، مؤكّدا استعداد طهران لـ"تسهيل الحوار بين أطراف" النزاع.