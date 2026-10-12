أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
24
o
متن
24
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
24
o
متن
24
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إيران تعرب عن "قلقها الشديد" إزاء التصعيد بين الحوثيين والسعودية
أخبار دولية
2026-10-12 | 04:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
إيران تعرب عن "قلقها الشديد" إزاء التصعيد بين الحوثيين والسعودية
0
min
إيران تعرب عن "قلقها الشديد" إزاء التصعيد بين الحوثيين والسعودية
أعربت إيران الداعمة للحوثيين في اليمن عن "قلقها الشديد" بعد ضربات شنّها الحوثيون على مطار الرياض ومناطق أخرى في السعودية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي لصحافيين: "نشعر بقلق بالغ إزاء تطورات الوضع في شبه الجزيرة العربية"، مؤكّدا استعداد طهران لـ"تسهيل الحوار بين أطراف" النزاع.
أخبار دولية
إيران
التصعيد
الحوثيين
السعودية
التالي
الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة على 1600 فرد وكيان على صلة بالصناعة العسكرية الروسية
وزير الطاقة السعودي: التطورات الأخيرة في المملكة تستوجب "ردّا جدّيا"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-10-05
الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء "التصعيد الحاد" في اليمن
أخبار دولية
2026-10-05
الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء "التصعيد الحاد" في اليمن
0
آخر الأخبار
2026-09-14
فانس: نشعر بالقلق إزاء استيلاء الحوثيين على جزيرة بريم في البحر الأحمر ونتابع الوضع من كثب
آخر الأخبار
2026-09-14
فانس: نشعر بالقلق إزاء استيلاء الحوثيين على جزيرة بريم في البحر الأحمر ونتابع الوضع من كثب
0
أخبار دولية
2026-07-23
برلين تبدي قلقها "البالغ" من "تصعيد محتمل" للنزاع في الشرق الأوسط
أخبار دولية
2026-07-23
برلين تبدي قلقها "البالغ" من "تصعيد محتمل" للنزاع في الشرق الأوسط
0
أخبار دولية
2026-07-22
باكستان تعرب عن "قلق عميق" من محاولات إقحام السعودية بحرب الشرق الأوسط
أخبار دولية
2026-07-22
باكستان تعرب عن "قلق عميق" من محاولات إقحام السعودية بحرب الشرق الأوسط
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:25
مديرة صندوق النقد تحث الدول على التحرك سريعا للتعامل مع التضخم
أخبار دولية
08:25
مديرة صندوق النقد تحث الدول على التحرك سريعا للتعامل مع التضخم
0
أخبار دولية
08:20
الاتحاد الأوروبي ينشئ مهمة جديدة لدعم لبنان
أخبار دولية
08:20
الاتحاد الأوروبي ينشئ مهمة جديدة لدعم لبنان
0
أخبار دولية
07:21
حريق يأتي على أقدم سوق في باريس
أخبار دولية
07:21
حريق يأتي على أقدم سوق في باريس
0
أخبار دولية
06:44
الكرملين يرفض تأكيد سريان اتفاق مع أوكرانيا لوقف الاستهداف المتبادل لمنشآت الطاقة
أخبار دولية
06:44
الكرملين يرفض تأكيد سريان اتفاق مع أوكرانيا لوقف الاستهداف المتبادل لمنشآت الطاقة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
02:43
طقس متقلب... وانخفاض محدود بدرجات الحرارة
حال الطقس
02:43
طقس متقلب... وانخفاض محدود بدرجات الحرارة
0
اقتصاد
2026-10-09
انخفاض في اسعار المحروقات...
اقتصاد
2026-10-09
انخفاض في اسعار المحروقات...
0
أخبار لبنان
2026-05-19
شيخ العقل التقى السفير المصري
أخبار لبنان
2026-05-19
شيخ العقل التقى السفير المصري
0
آخر الأخبار
2026-10-09
ترامب: إيران كانت ستستهدف على الأرجح مدينتي سان دييغو ولوس أنجلس بسبب سهولة مسار الصواريخ إليهما
آخر الأخبار
2026-10-09
ترامب: إيران كانت ستستهدف على الأرجح مدينتي سان دييغو ولوس أنجلس بسبب سهولة مسار الصواريخ إليهما
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:42
المجلس الدستوري يُبقي قانون العفو العام مع إبطال جزئي لبعض مواده… إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
08:42
المجلس الدستوري يُبقي قانون العفو العام مع إبطال جزئي لبعض مواده… إليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
08:25
مديرة صندوق النقد تحث الدول على التحرك سريعا للتعامل مع التضخم
أخبار دولية
08:25
مديرة صندوق النقد تحث الدول على التحرك سريعا للتعامل مع التضخم
0
أخبار دولية
08:20
الاتحاد الأوروبي ينشئ مهمة جديدة لدعم لبنان
أخبار دولية
08:20
الاتحاد الأوروبي ينشئ مهمة جديدة لدعم لبنان
0
أخبار لبنان
05:12
سلام ترأس الاجتماع الوزاري الأسبوعي
أخبار لبنان
05:12
سلام ترأس الاجتماع الوزاري الأسبوعي
0
أخبار دولية
04:33
إيران تعرب عن "قلقها الشديد" إزاء التصعيد بين الحوثيين والسعودية
أخبار دولية
04:33
إيران تعرب عن "قلقها الشديد" إزاء التصعيد بين الحوثيين والسعودية
0
أخبار دولية
03:55
وزير الطاقة السعودي يقول إن الحرب تشكل تحدّيا للبنى التحتية والصمود
أخبار دولية
03:55
وزير الطاقة السعودي يقول إن الحرب تشكل تحدّيا للبنى التحتية والصمود
0
أخبار لبنان
03:49
الحاج حسن: بيئة المقاومة ركيزة الصمود وتفاصيل مشروع الإيواء ستُعلن قريبًا
أخبار لبنان
03:49
الحاج حسن: بيئة المقاومة ركيزة الصمود وتفاصيل مشروع الإيواء ستُعلن قريبًا
0
عالم الطبخ
15:19
مزيج فاخر بين البر والبحر: طبق "Terre et Mer" على طريقة الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
15:19
مزيج فاخر بين البر والبحر: طبق "Terre et Mer" على طريقة الشيف فادي زغيب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
التاتش راغبي ميكس يجمع الأجيال… شغف متجدّد ومستوى متقدّم!
تقارير نشرة الاخبار
13:55
التاتش راغبي ميكس يجمع الأجيال… شغف متجدّد ومستوى متقدّم!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
12:00
إنجاز تاريخي ببصمة لبنانية... جيهان ديماك تنتزع تاج Miss Grand International 2026 ممثّلةً تنزانيا (صور)
موضة وجمال
12:00
إنجاز تاريخي ببصمة لبنانية... جيهان ديماك تنتزع تاج Miss Grand International 2026 ممثّلةً تنزانيا (صور)
2
أخبار لبنان
11:09
معلومات للـLBCI: الـMEA تلغي رحلتي الرياض وتؤمّن بديلًا للمسافرين عبر الدمام
أخبار لبنان
11:09
معلومات للـLBCI: الـMEA تلغي رحلتي الرياض وتؤمّن بديلًا للمسافرين عبر الدمام
3
أمن وقضاء
13:26
الجيش يواكب عملية سحب جثمان المؤهل الأول المتقاعد علي عبد الحسن سويدان جراء استهداف مباشر من دبابة إسرائيلية معادية في بلدة ياطر - بنت جبيل
أمن وقضاء
13:26
الجيش يواكب عملية سحب جثمان المؤهل الأول المتقاعد علي عبد الحسن سويدان جراء استهداف مباشر من دبابة إسرائيلية معادية في بلدة ياطر - بنت جبيل
4
أمن وقضاء
04:49
شقة لتوزيع المخدّرات في أبي سمراء… توقيف زوجين وضبط كميات كبيرة من الحشيشة والكوكايين والكبتاغون
أمن وقضاء
04:49
شقة لتوزيع المخدّرات في أبي سمراء… توقيف زوجين وضبط كميات كبيرة من الحشيشة والكوكايين والكبتاغون
5
أمن وقضاء
10:46
توقيف أحد أخطر المطلوبين لإقدامه على إطلاق النار نحو دورية للجيش إضافة إلى ٩ أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة
أمن وقضاء
10:46
توقيف أحد أخطر المطلوبين لإقدامه على إطلاق النار نحو دورية للجيش إضافة إلى ٩ أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة
6
أمن وقضاء
03:17
قوى الأمن: توقيف قاتل بدافع السرقة في الدورة
أمن وقضاء
03:17
قوى الأمن: توقيف قاتل بدافع السرقة في الدورة
7
خبر عاجل
06:21
معلومات للـLBCI: المجلس الدستوري أبطل بعض المواد جزئيا من قانون العفو وأورد تفسيرات إلزامية لعدد كبير من المواد الواردة فيه من أجل توضيح وتسهيل عملية التطبيق
خبر عاجل
06:21
معلومات للـLBCI: المجلس الدستوري أبطل بعض المواد جزئيا من قانون العفو وأورد تفسيرات إلزامية لعدد كبير من المواد الواردة فيه من أجل توضيح وتسهيل عملية التطبيق
8
أمن وقضاء
12:36
تدابير سير على المسلك الشرقي للمدينة الرياضية لمدّة أسبوعين بسبب أعمال صيانة
أمن وقضاء
12:36
تدابير سير على المسلك الشرقي للمدينة الرياضية لمدّة أسبوعين بسبب أعمال صيانة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More