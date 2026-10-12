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مسؤول حوثي يتوعد واشنطن بـ"رد سريع وموجع"

أخبار دولية
2026-10-12 | 13:44
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مسؤول حوثي يتوعد واشنطن بـ&quot;رد سريع وموجع&quot;
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مسؤول حوثي يتوعد واشنطن بـ"رد سريع وموجع"

توعد عضو المكتب السياسيّ لحركة "أنصار الله"، محمد البخيتي، الولايات المتحدة بـ"رد سريع وموجع" إذا تدخلت في النزاع بين الحوثيين والسعودية الداعمة للحكومة اليمنية المعترف بها.

 

وحذّر من "تصعيد شامل".

     

وكثّف الحوثيون في الآونة الأخيرة ضرباتهم على أراضي المملكة، مستهدفين على وجه الخصوص منشآت مدنية ونفطية، منذ استئناف التصعيد في تموز بينهم وبين الحكومة المدعومة من تحالف عسكري تقوده الرياض.

          

وقال البخيتي في مقابلة مع وكالة فرانس برس: "إذا ما تورطت أميركا في العدوان على اليمن فإننا لن ندرس قرار الرد، سيكون هناك رد سريع وموجع ويستهدف أميركا وكل مصالحها في المنطقة أينما طالتها أيدينا".

     

وأضاف: "نذكّر ترامب ونحذّره بأنه سبق وشنّ على اليمن عدوانا... وفي النهاية خرج اليمن منتصرا من تلك المواجهة".

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