الحوثيون يتوعّدون واشنطن بـ"رد سريع وموجع" إذا تدخلت في النزاع باليمن

حذّر مسؤول في حركة "أنصار الله" الاثنين الولايات المتحدة من مساندة السعودية في مواجهة الحوثيين، متوعدا برد "سريع وموجع" و"تصعيد شامل" في النزاع بين المملكة الداعمة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والمقاتلين المدعومين من إيران.



ومساء الإثنين، أعلن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية اعتراض صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، فيما أعلن الحوثيون استهداف مطار العاصمة.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع على منصة إكس "تمكنت قواتنا المسلحة من استهداف مطار خالد الدولي في عاصمة العدو السعودي الرياض مساء اليوم بصاروخ بالستي وكانت الإصابة دقيقة".



كما أعلن استهداف قاعدة خميس مشيط الجوية في جنوب المملكة بطائرة مسيّرة.