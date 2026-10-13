ترامب يدرس احتمال استبدال السفيرة الأميركية لدى اليونان

أكد دونالد ترامب الاثنين تقارير صحافية تفيد بأنه يدرس احتمال إقالة سفيرة الولايات المتحدة لدى اليونان كيمبرلي غيلفويل التي طالتها سلسلة من التسريبات المُحرجة.



وقال الرئيس الأميركي ردا على سؤال بهذا الشأن في البيت الأبيض "نحن ندرس الأمر. لسنا سعداء".



وأفادت شبكة "سي إن إن" الأحد بأن على ترامب حسم مصير الخطيبة السابقة لابنه الأكبر دونالد جونيور، بسرعة.



من جهتها، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في الأيام الأخيرة سلسلة من المقالات المحرجة التي طالت المذيعة السابقة في "فوكس نيوز"، والتي تحولت إلى إحدى شخصيات حركة "لنجعل أميركا عظيمة مجددا" المؤيدة لترامب.



ووفقا للصحيفة التي استندت إلى لقطات شاشة، تبادلت غيلفويل مراسلات على مدى أشهر مع إريك ديترز، وهو قانوني ومرشح سابق للكونغرس عن ولاية كنتاكي، سعيا لشطب ديون شخصية مترتبة عليها لبطاقة ائتمان بقيمة 100 ألف دولار.