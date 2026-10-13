صندوق النقد الدولي يرفع بشكل طفيف توقعاته للنمو العالمي لعام 2026 إلى 3,1%

رفع صندوق النقد الدولي الثلاثاء بشكل طفيف توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2026 بمقدار 0,1 نقطة مئوية لتصل إلى 3,1 في المئة، مشيرا إلى "صمود" في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة وصدمات أخرى.وفي أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، أبقى الصندوق على توقعاته للنمو العالمي لعام 2027 دون تغيير عند 3,4 في المئة.وقال صندوق النقد الدولي إنه فيما حظيت العديد من الاقتصادات المتقدمة بدعم بفضل تزايد الاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تواجه الدول الأفقر التي لا تستفيد من هذه الطفرة خيارات صعبة للغاية في ظل تعاملها مع ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب الأميركية على إيران.فقد أدت الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على إيران في شباط/فبراير إلى إغراق الشرق الأوسط في دوامة من العنف، كما تسببت في ارتفاع هائل في أسعار الطاقة العالمية نتيجة للإجراءات الانتقامية التي اتخذتها طهران.ولا تزال أسعار المنتجات النفطية المكررة تراوح بين 70 و95 في المئة فوق مستويات ما قبل الحرب، ما يفرض ضغوطا على البلدان التي تعتمد على واردات الطاقة في نشاطاتها الاقتصادية.ومع دخول الحرب شهرها الثامن، حذّرت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي سيلفانا تينريرو من أن "الصراع الممتد في الشرق الأوسط قد يفرض ضغوطا إضافية على التضخم ويبطئ النمو".وكان هناك تباين واضح في التوقعات التي قدّمها الصندوق.فقد خفض بشكل حاد توقعاته للنمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لعام 2026، مرجحا حصول انكماش ضئيل في الناتج المحلي الإجمالي.وتوقع الصندوق في تقريره انكماشا بنسبة 0,3 في المئة هذه السنة، بعدما كان توقع قبل ستة أشهر تحقيق نمو نسبته 1,9 في المئة.كما توقّع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 3,3 في المئة هذا العام قبل أن يشهد انتعاشا في 2027.